主委要求把嫦娥畫「大一點」 網友見成品笑翻：飛得上去嗎？

再過兩個星期就是中秋節，許多社區都會舉辦中秋活動來讓里民參與，就有一名網友受託畫出嫦娥的看板，而且還要畫大一點，他也照著吩咐做，沒想到成品出來卻讓社區主委看了頗有微詞，照片被PO到臉書上笑翻一票網友。

這名網友在臉書「爆怨公社」PO出幾張照片，他表示社區將舉行中秋夜光趴，主委請他幫忙畫嫦娥，而且還交代畫「大一點」的嫦娥才看得見，他也遵照指示畫出成品，沒想到主委看了後愣住好幾分鐘不講話。

原來原PO畫的嫦娥體型比一般人想像的還來的大，也比較豐腴，大小跟人等比例，主委見狀後嘴巴不停地喃喃自語說著「中元普渡豬普渡豬，卡a佳大摳（才會這麼胖）」、「吳剛看手機，嫦娥乾哪滴（好像豬）」，原PO聽了也在心裡嘀咕著「七月都過了，阿是你叫我畫大一點的嫦娥的耶，這樣不是很大嗎？」

貼文和照片引來上萬名網友按讚，許多人都大讚原PO畫得太棒了，「我覺得很可愛也很有創意，心寬體胖的嫦娥，非常棒」、「很可愛又有創意，喜歡這樣的嫦娥」、「這是看過最吸睛的嫦娥了」、「這個真的有梗，有笑點」、「好可愛，快去申請專利」、「你太厲害了…跪著看」、「大神出手果然不同凡響」。

更多人則是KUSO搞笑留言說「嫦娥小姐應該會很想飛回地球扁你」、「這嫦娥飛得上去嗎？」、「是吃太多月餅嗎？」、「這根本大嬸婆啊」、「她平常一定住在阿嬤家」、「這是唐朝的嫦娥對不對」、「主委意思是畫大，不是畫胖」、「嫦娥是正常的，好笑是主委，站在那邊不知道該哭還是該笑，表情嚴肅」。