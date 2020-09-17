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孩子生活札記抱怨老師「沒人喜歡她」 母尷尬：還去懇親會嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO出孩子的生活札記，內容滿滿都是抱怨生物老師的話，讓她看了超尷尬。 圖／翻攝自「爆怨公社」
一名女網友PO出孩子的生活札記，內容滿滿都是抱怨生物老師的話，讓她看了超尷尬。 圖／翻攝自「爆怨公社」

學生時期都會寫周記、札記，用來記錄生活上的點滴，也方便老師和家長更了解孩子，不過如果孩子寫出來的內容都在抱怨老師，恐怕會讓父母看了尷尬不已。一名女網友在臉書PO出自己小孩寫的生活札記，內容滿滿都是抱怨生物老師的話，讓她尷尬地不知道要不要去參加懇親會。

原PO在臉書「爆怨公社」貼出孩子寫的札記，一開始很無厘頭的寫道「嗯…有點難寫呢，不然來抱怨生物老師好了」。內容描述老師很守紀律，也知道學生很討厭上生物課，「但是呢，當你去問班上誰喜歡她呢？一定沒人給你舉手」。

孩子還寫說老師很愛唸他們，不管什麼事都喜歡唸一下，「下次要不要連祖宗十八代也唸出來啊」，文末還抱怨「她每次唸一句，我也在心中罵一句，到底有啥好唸的？她不累嗎？」字字句句都可看出學生們對老師的感受。札記讓原PO看了很尷尬，「可以不要這麼直白嗎？老娘懇親會還要不要去？」

札記一PO上網也讓許多網友看了會心一笑，「很誠實很誠懇，但是這種人在社會生存不下去…感覺會被生物老師滅口」、「字裡行間滿滿的抱怨」、「很難得有孩子會把心聲寫出來」、「去啊！幫你的小孩跟老師確認」；不過也有網友替老師說話，「說真的老師也很難做啊…學生做錯事只能唸，不然打嗎？」、「打不行、唸也不行，老師就像機器人，講完課就下課即可，會不會是學生自己的事」、「唸吧！以後你會懷念的」、「現在的小孩很難教」。

爆怨公社

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