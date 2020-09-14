日本森林突見「漫畫小屋」 網友驚：荒郊野外有人在借？

說到森林，不少人想到的應該都是綠意盎然，生物圍繞的大自然氣氛。但最近一位日本網友，卻在森林中發現一個「漫畫小屋」，令人嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本網友moemiki近日在twitter上分享，他在神奈川縣川崎市的森林「生田綠地」閒逛時，驚見有個和周圍格格不入的木製小屋。

他好奇打開屋門一看，發現裡頭竟然擺了漫畫「小小男子漢」（或譯為「振作一下」）全集。《小小男子漢》是日本漫畫家永松潔的作品，全套共19本。除此之外，屋中還有幾本其他書刊。

小屋中擺放著整套「小小男子漢」漫畫及其他書刊。圖擷取自 twitter

為什麼森林內會有這個小屋呢？原來這是推廣閱讀用，被稱作「小小森林圖書館」的設施。從2015年開始設置，一個小屋能放約40本書。基本規則為如果喜歡屋中的書，可以直接拿走，但是要自己再拿一本其他書填補空缺，互相分享好書。

至於為什麼會出現全套的「小小男子漢」，推測應該是有人一口氣拿走好幾本書，再把整套漫畫塞進去的。網友們也紛紛回應「整套漫畫壓迫感真強烈」、「這有人在借的嗎」，也有眼力好的網友發現其他書籍「那本C語言存在感好強烈。難不成很適合在森林中研讀嗎……」