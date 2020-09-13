聽新聞
test
0:00 / 0:00
壽司店也愛用！只要加入「1物」 秒煮出超美味白飯
煮白米飯不難，將米洗好放入電鍋就可以了，然而要將這平凡無奇的白米飯煮得色香味俱全，就需要一點技巧了。日本媒體分享一招連壽司店都在用的「美味秘訣」，原來只要加一點「蜂蜜」，白米飯就會變得更加有光澤、口感更香甜，且更有嚼勁。
據日本媒體《citrus》報導，在煮白米飯時，只要加入「蜂蜜」就可以使平凡無奇的白米飯變得更加美味，份量大約是每2杯白米加入1茶匙蜂蜜，就連日本壽司店也是用這招煮出超好吃的壽司米飯。而這「美味秘訣」的原理在於蜂蜜中的酵素可以分解澱粉，將其轉化為糖分，能夠增進白米飯的甜度。
且實際測驗，加入蜂蜜煮出來的白米飯更加晶瑩剔透，明顯比未加過的更有光澤，口感也更加香甜、更為Q彈。沒想到一個簡單的小步驟就能增加白飯的美味程度，今晚就來試試吧！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言