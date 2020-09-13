壽司店也愛用！只要加入「1物」 秒煮出超美味白飯

煮白米飯不難，將米洗好放入電鍋就可以了，然而要將這平凡無奇的白米飯煮得色香味俱全，就需要一點技巧了。日本媒體分享一招連壽司店都在用的「美味秘訣」，原來只要加一點「蜂蜜」，白米飯就會變得更加有光澤、口感更香甜，且更有嚼勁。

據日本媒體《citrus》報導，在煮白米飯時，只要加入「蜂蜜」就可以使平凡無奇的白米飯變得更加美味，份量大約是每2杯白米加入1茶匙蜂蜜，就連日本壽司店也是用這招煮出超好吃的壽司米飯。而這「美味秘訣」的原理在於蜂蜜中的酵素可以分解澱粉，將其轉化為糖分，能夠增進白米飯的甜度。

且實際測驗，加入蜂蜜煮出來的白米飯更加晶瑩剔透，明顯比未加過的更有光澤，口感也更加香甜、更為Q彈。沒想到一個簡單的小步驟就能增加白飯的美味程度，今晚就來試試吧！

此為普通作法煮出的白米飯。圖擷自 citrus