日本攝影師森林中發現「UFO廢墟」 內裝曝光網直呼：想去！

外星人真的存在嗎？這是人類一直爭論不斷的問題。最近一位日本攝影師，就意外拍到疑似幽浮的不明物體。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，喜歡拍攝特殊建築的日本網友「Saho.」9/7在twitter分享，他於某座森林內，發現一個外觀和幽浮極為類似的圓盤狀廢墟。

該建築外觀十分老舊，顯然已經長時間棄置於此。而進到建築裡一看，還能發現內裝相當完善，雖然已經年久失修，但仍能清楚分辨流線狀的座位，以及廚房、臥室等房間。

雖然建築年久失修，但內裝非常完善。圖擷取自 twitter

原來這棟建築，其實是芬蘭設計師Matti Suuronen所創作，名為「FUTURO」的休閒小屋。Saho.原先聽說，在某別墅地帶中，有個尚未解體的幽浮建築，他在好奇之下便動身探尋，果真找到。他形容這棟幽浮建築像是「在森林中迫降後不知過了多少寒暑」。

網友看到之後，紛紛讚嘆「這氣氛真是太讚了」、「超想去啊」、「這建築究竟是為何而蓋的呢」，也有網友大玩動漫「七龍珠」的梗：「賽亞人要來侵略了」、「弗利沙也要來了嗎」。不過為了避免太多人打擾該處，Saho.並未公布詳細地點。