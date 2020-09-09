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不只雞塊！這零食搭糖醋醬蹦出新滋味 網友讚：根本百搭
許多人都喜愛吃速食，除了漢堡薯條之外，雞塊也是饕客們常點的餐點之一，尤其是雞塊搭配糖醋醬，更讓人回味無窮。有女網友PO文表示他將洋芋片拿來沾麥當勞的糖醋醬，卻發現意外的搭配，許多網友看了也分享自己愛用糖醋醬的經驗。
原PO在《Dcard》論壇寫道日前在超市看到一盒知名品牌的洋芋片，盒上標示了附有沾醬，好奇心驅使下讓她買了一盒回家。原PO回家打開後看到沾醬外包裝上寫著「青梅風味醬」，拿了一片洋芋片沾醬吃了一口後覺得味道不像青梅，根本就是烏梅。
這時候她看到桌上有一個麥當勞的糖醋醬，靈機一動就拿洋芋片沾糖醋醬試試看，發現味道還蠻搭的，也讓她意外發現糖醋醬新用法。
貼文引來2千多人按讚，網友們對於洋芋片附贈的沾醬也幾乎給予負評，「超難吃那個醬根本不搭，研發的人到底有沒有試吃過啊」、「超難吃，真的別浪費錢」、「真的不好吃，當時硬是把它吃完，沒想到配糖醋醬可以挽救它那悲劇性的口味」、「我第一次吃到這個差點吐出來，我很喜歡梅子但痛恨烏梅，那時候一整個心酸」、「買一次真的覺得母湯」。
愛用速食店糖醋醬的老饕則大讚搭什麼都對味，「麥當勞糖醋醬根本都百搭」、「以前糖醋醬不用錢的時候，都買原味波卡沾著吃」、「我也拿小洋芋片沾過欸」、「我今天把糖醋醬拿來沾烤土司，絕配」、「麥當勞糖醋醬世界好吃，沾什麼都好吃」、「糖醋醬我都拌飯吃（認真）」。
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