網購球鞋到貨尺寸竟「比大腿還大」 網笑翻：加量加大不加價

許多人習慣以網購的方式買東西，因能簡單貨比三家，取得更低廉更優惠的價格外，還能節省時間。但有一名男網友表示，日前網購了一雙球鞋，但到貨時卻發現鞋子竟然「像船一樣大」，讓他笑稱賣家是想讓他「去划船還是當麥當勞叔叔」。

原PO在「爆笑2公社」發文分享，之前在網路上挑鞋子的尺寸， 詢問賣家後對方表示這個大小自己可以穿得下，但到貨後打開後發現鞋子竟然「像船一樣大」，讓他無奈表示「是要叫我划船還是當麥當勞叔叔？」但原PO也說明自己並不想退貨，因為「沒看過有這麼大的鞋子」，且這尺寸這麼大，用料比較多也算是賺到了。

此文一出，便有將近7000人按讚朝聖，不少網友都表示「賣家沒騙你啊，是真的可以穿，只是比較大雙一點而已」、「對不起我笑了」、「可以穿呀，只是沒跟你說不合腳」、「超級佛心，加量加大，不加價」、「有人腳真的會那麼大嗎？笑死」。

更有網友開玩笑表示，「感覺是賺到耶，你轉賣可能能賣到更多錢」、「要是把材料重新融出來，可以做三雙」、「這其實是保護你的鞋子用的，你穿著鞋子再穿它看看」、「套上15雙襪子再穿就緊了，你慢慢長大襪子慢慢減少，一雙穿60年」、「老實告訴你，這雙是划水用的…真心不騙」、「老闆怕你還會長大，所以預留大雙的給你」。