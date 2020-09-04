最原始存錢法！他拿3大水桶當存錢筒 網友猜：至少30萬以上

每個人都有自己的一套儲蓄方法，除了投資理財外，也有人會使用「存錢筒」這項最傳統的存錢方法，有一名網友在臉書貼出自己利用塑膠水桶來當存錢筒的照片，3大桶裡不只有硬幣還有鈔票，讓網友看了佩服不已，還有人估計加起來應該有30萬元左右。

原PO在臉書「存錢公社」PO出自己「最原始存錢法」，只見3個透明的塑膠水桶各裝了硬幣和紙鈔，其中一桶裝的是50元硬幣，另一桶裝的是10元硬幣，第三桶裝的是100元、500元、1000元的紙鈔，除了兩桶裝硬幣的水桶只裝一半，裝紙鈔的水桶則是塞得滿滿的。

網友們看了紛紛大讚原PO的毅力，「好強喔」、「你超富有」、「佩服、佩服」、「覺得充滿鬥志，太強了！」、「超厲害的，要向你學習」、「哇塞！看了很心動，最原始就是最容易也最看得到成績的，會有成就感耶，好強！」、「至少30萬以上吧」。

不過也有人不以為然的表示「既然是要存錢，為什麼不拿去至少定存還有利息？」、「請問這些需要存多久才有這成績呢？」、「想整哪家銀行？」、「希望你存完可以再告知你去銀行換錢的過程」、「拿去銀行，行員臉應該超臭」、「存錢很好，但是這沒辦法生錢仔啊」、「領不到利息的存錢法」、「看在愛投資的人眼裡必嘆『真是把閒錢死養了」」。