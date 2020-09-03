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百圓商店雨傘搭桌巾變抗疫秘密武器 日男：我要拯救世界！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本男子Yoshio發明「抗疫決戰兵器」。圖擷自RocketNews24
日本男子Yoshio發明「抗疫決戰兵器」。圖擷自RocketNews24

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續延燒，疫情之下許多人因擔心飛沫傳染，避免在室內群聚用餐，使得餐廳生意大受影響。一位日本人就突發奇想，如何將一隻隨處可見的塑膠雨傘，和一條便宜的透明桌巾，搖身一變成為阻擋飛沫的「抗疫決戰兵器」。

根據日本媒體「ROCKETNEWS24」報導，一位名為Yoshio的男子因擔憂疫情而發想防疫神器。首先他拆下雨傘的塑膠遮罩部分，留下傘骨等支架。接著拆解、反轉支架固定，套回塑膠遮罩，將塑膠桌巾黏貼在一側並適當剪裁。最後這款懸掛在天花板上，能把人隔絕並阻擋飛沫的「抗疫防護罩」便大功告成。

將傘架拆解反轉後，準備黏上透明桌巾。圖擷自RocketNews24
將傘架拆解反轉後，準備黏上透明桌巾。圖擷自RocketNews24

日本網友實測後表示，「防護罩」內大小有如一蘭拉麵店內的分隔式座位，足夠擺放食物碗盤。如此一來，就能和親朋好友同桌用餐，採用透明遮罩下，與人溝通也毫無障礙。而且材料費相當便宜，傘和桌巾都是在日本百圓商店買的。

Yoshio玩笑表示想藉由此發明拯救這個世界，「思考如何對抗飛沫傳染這點，我可是很認真地想到這個方式。」更希望餐廳等業者若因疫情碰上困難，可以參考此作法。

日本 新冠肺炎

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