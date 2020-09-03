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她分享屏東「50元早餐」份量超足 網不解：搭的有點怪！

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生PO出在屏東早餐店買的50元套餐，乍看之下平平無奇。圖擷自Dcard美食板
女大生PO出在屏東早餐店買的50元套餐，乍看之下平平無奇。圖擷自Dcard美食板

生活在台灣南北部的民眾對於物價差距大這點很有感，許多因就學、工作而離開老家的北漂青年都相當思念南部的便宜物價。有一名從屏東北上台中讀書的女大生PO文分享她在老家吃到的「50元早餐」，CP值超高的份量令人吃驚，不過卻有其他網友看了菜色後直呼組合真的太奇怪了！

一名女網友在Dcard美食板分享「屏東50元早餐」，雖然價格便宜，但只見餐盒裡只有一顆荷包蛋、一塊芒果與一片肉排，看似平凡無奇。不過，當她拿出筷子把荷包蛋翻開後，竟然發現其實餐盒裡有「2大塊芒果、3片蘋果、6塊酪梨、燒肉與雞腿各3塊及1個荷包蛋」，份量超足卻只要50元，引起網友熱烈討論。

原PO也補充，早餐店阿姨人很好，如果想調整配餐，把水果換成生菜應該也是可以的。最後她也忍不住讚嘆，「我在台中市區讀書，目前還找不到CP值這個高的早餐，回屏東直接吃爆它！」

不過當女大生用筷子翻開荷包蛋後，竟發現裡面深藏更多豐富菜色，令人大讚CP值爆棚！圖擷自Dcard美食板
不過當女大生用筷子翻開荷包蛋後，竟發現裡面深藏更多豐富菜色，令人大讚CP值爆棚！圖擷自Dcard美食板

許多網友一看這CP值爆棚的早餐，紛紛留言「CP值太高了，羨慕」、「感覺很好吃」、「回南部老家最喜歡吃這種複合式早餐，便宜、CP高又營養」、「有在健身就知道這超讚....」、「50元在台北是能吃什麼...」。

不過也有網友認為這款搭配組合非常奇怪，「蛋肉跟水果擺在一盒感覺好怪」、「我覺得肉蛋水果互相碰到感覺味道超級奇怪，我真的不行」、「這樣蠻奇怪的啦！肉蛋的油、味道都沾到水果上，又甜又鹹，如果可以把水果換成蔬菜類感覺比較搭耶」。

屏東 物價

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