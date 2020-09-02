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拜訪女友警察爸要「帶什麼」？ 友人機智回答網讚太貼心了

聯合新聞網 / 綜合報導
情侶交往示意圖，與本事件無關。 圖／pixabay
情侶交往示意圖，與本事件無關。 圖／pixabay

許多情侶在交往時會偶爾到對方家裡拜訪，也為了在對方父母前留下好印象，會根據家中長輩喜好挑選伴手禮帶去，日前就有一名網友分享，透露自己女友爸爸的職業是警察，詢問第一次見面應該要「帶什麼禮物」會比較有誠意？結果友人的回覆讓大家全笑翻。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文「這朋友沒白當了」，並附上一個對話截圖。在此對話截圖中可以看見，原PO表示下禮拜要見女友的爸爸，但還不知道要帶什麼「伴手禮」給對方，並形容女友爸爸的職業是個警察，不抽菸也不喝酒，讓他苦惱「帶什麼比較有誠意？」而友人竟然回答說「帶兩個通緝犯」。

有網友透露自己女友爸爸的職業是警察，詢問第一次見面應該要「帶什麼禮物」會比較有誠意？結果友人的回覆讓大家全笑翻。 圖/截自爆廢公社
有網友透露自己女友爸爸的職業是警察，詢問第一次見面應該要「帶什麼禮物」會比較有誠意？結果友人的回覆讓大家全笑翻。 圖/截自爆廢公社

此文一曝光引起了2.3萬名網友按讚關注，紛紛留言「哈哈哈哈，笑死」、「爸，你的業績我來扛」、「太有誠意」、「這朋友太貼心了吧」、「岳父直接升官」、「這伴手真的是讚」、「這禮物很難買」、「騎車到她家不戴安全帽，叔叔衝一下業績，應該會開心」。

還有網友笑翻表示「這是挑女婿還是找線人？」更有幽默留言模仿父親的反應，「婚聘就制式的10件、竊盜的7件、傷人的5件、殺人的一件、4號k仔隨便來個300斤」。

伴手禮 警察 情侶 爆廢公社 通緝 殺人

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