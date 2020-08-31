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開學首日！聯絡簿曝學期目標「坐等寒假」爸傻眼：該簽名嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
孩子在聯絡簿寫下開學心聲，並透露新學期目標是坐等寒假。圖擷自facebook
孩子在聯絡簿寫下開學心聲，並透露新學期目標是坐等寒假。圖擷自facebook

今（31）日是國、高中及小學的開學日，相信有不少學生還沒收心想繼續放假，就有網友分享小孩的「真實心聲」，短短幾行字讓人啼笑皆非，照片在網上曝光，立刻引起廣大迴響。

原PO在臉書社團「爆廢公社」分享孩子在聯絡簿上的心靈點滴，「一眨眼就開學了，早知道就不眨眼了，這次的新學期新目標『坐等寒假』」，小孩彷彿吃了誠實豆沙包，將心中對開學的想法全寫出來，明明才剛放完暑假，新學期的目標竟然是寒假到來，無厘頭行為讓原PO好氣又好笑地問「該簽名嗎？」

對此，上千網友留言笑說，「有目標給予嘉獎」、「別人孩子總不讓我失望」、「很實在的目標，簽下去」、「吃了誠實豆沙包的孩子」、「這孩子是爆廢需要的人才」、「邏輯完全沒問題」、「學生時代等放假，出社會也還是在等放假」、「本日最中肯」、「絕對簽，孩子很有才」。

爆廢公社 開學日 聯絡簿

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