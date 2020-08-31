打翻生日蛋糕！她「1招神救援」成品曝光網跪：美味升級

生活智慧王是妳！近日一名女網友不小心打翻拿來慶生的提拉米蘇蛋糕，結果她靈機一動馬上想出修補方法，事後也將成品分享至臉書，眾人看完驚呼「加工後看起來更美味了」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼出照片，只見可可粉和奶油黏在盒子上，蛋糕看起來空虛又凹凸不平，於是她用烤熟的杏仁片來「粉飾太平」，壽星看到疑惑地問「好市多有這款蛋糕嗎？怎麼有點怪怪的」，事後兒子爆料說出真相，不然可能都不會被揭穿。

原PO也分享這款蛋糕的食用心得，「買回家先冷凍2小時，拿出來後15分鐘內要吃完，如果變軟甜味就會明顯，但非常適合8到10人以上聚餐享用」。

貼文一出，引發網友熱烈迴響，「來賓請掌聲鼓勵鼓勵」、「真的！冷凍才好吃又不膩」、「第一張圖，很藝術耶」、「太有才，高手在民間」、「好聰明，完全無違和」、「好市多個人特訂版」、「感覺加上杏仁片賣相好很多耶」。原PO也在留言處提到「不灑可可粉是因為怕小孩調皮亂玩，到時家裡都是粉末，自己會很崩潰」。