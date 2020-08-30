到苗栗點臭豆腐 「神奇配菜」讓他好傻眼：超不習慣！

就像前陣子在社群網站掀起旋風的「台灣人測驗」一樣，「臭豆腐」配「泡菜」是台灣人早已約定俗成的事。然而，有一位網友到苗栗去吃臭豆腐時，竟發現臭豆腐旁加的是「酸菜」，讓他直呼「超不習慣」。

網友在PTT八卦板表示，「前幾年很流行泡麵亂配，有人加牛奶，有人加布丁，還有人加巧克力，而我以為臭豆腐只會搭配泡菜，沒想到前陣子在苗栗吃到這種？」

從原PO貼出的照片中可見，這盤臭豆腐旁加的不是以往常見的台式泡菜，而是牛肉麵中常見的「酸菜」。讓原PO直呼「居然給我配酸菜，吃起來還真不習慣」，同時他也好奇，「不曉得還有沒有什麼奇怪的搭配？」

沒想到網友們還真的吃過更奇怪的組合，「有小黃瓜的」、「豆腐乳」、「配麥當勞糖醋醬，讚！」而最神奇的當屬「韭菜」和「百香果」，「鳳林火車站正對面的路口有加韭菜的臭豆腐」、「清水還有臭豆腐配百香果的」。

台灣人測驗