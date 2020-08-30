聽新聞
test
0:00 / 0:00
到苗栗點臭豆腐 「神奇配菜」讓他好傻眼：超不習慣！
就像前陣子在社群網站掀起旋風的「台灣人測驗」一樣，「臭豆腐」配「泡菜」是台灣人早已約定俗成的事。然而，有一位網友到苗栗去吃臭豆腐時，竟發現臭豆腐旁加的是「酸菜」，讓他直呼「超不習慣」。
網友在PTT八卦板表示，「前幾年很流行泡麵亂配，有人加牛奶，有人加布丁，還有人加巧克力，而我以為臭豆腐只會搭配泡菜，沒想到前陣子在苗栗吃到這種？」
從原PO貼出的照片中可見，這盤臭豆腐旁加的不是以往常見的台式泡菜，而是牛肉麵中常見的「酸菜」。讓原PO直呼「居然給我配酸菜，吃起來還真不習慣」，同時他也好奇，「不曉得還有沒有什麼奇怪的搭配？」
沒想到網友們還真的吃過更奇怪的組合，「有小黃瓜的」、「豆腐乳」、「配麥當勞糖醋醬，讚！」而最神奇的當屬「韭菜」和「百香果」，「鳳林火車站正對面的路口有加韭菜的臭豆腐」、「清水還有臭豆腐配百香果的」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言