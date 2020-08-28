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女兒「連連看」作業沒用尺畫 超藝術連法讓媽媽看到快瞎了

聯合新聞網 / 綜合報導
女兒暑假作業連連看題目太過藝術挑戰媽媽的眼力。圖片來源／臉書
女兒暑假作業連連看題目太過藝術挑戰媽媽的眼力。圖片來源／臉書

中小學即將開學，不少家長也忙著幫孩子檢查暑假作業，不過近日一位媽媽卻在改女兒連連看的作業時，被女兒過於藝術的風格搞到差點眼睛脫窗，最後直接放棄檢查，改送女兒一個大Ｘ以示抗議。

原po在「爆廢公社發文表示，日前他在幫女兒改暑假作業時，被其中一頁「連連看」的題目搞得火冒三丈，原來是因為女兒在做連連看題目時沒有用尺輔助連直線就算了，還刻意把線繞了好幾個圈才連到終點，讓原po看得相當吃力。

原po說當她看到這幕時先是愣了三秒，但為了不讓小孩心裡受挫，一開始她還是相當有耐心的一條一條線拆解找答案，不過由於女兒的畫功實在是讓她精神耗盡，惹得原po直接暴怒在作業上畫了一個大Ｘ。

女兒在收到作業後還不解為何會這樣評斷她的作業，便問「媽媽這哪裡不對？」這時原po就拿了其中一題反問，「那妳告訴我，『取』是連到哪邊？」，沒想到女兒竟然也不知道自己是把這字連到哪裡，讓原po聽了直呼「媽媽心好累」。

文章一出網友紛紛笑說，「可以給她一把尺，用畫直線的」、「孩子真的是很可愛」、「看得出來大腦激戰區在哪裡」、「她以為妳真的懂她，殊不知她連自己都不懂」、「雖然媽媽心累累，但是小孩真的很有才」、「為啥小孩都會這樣，好好畫直線不行嗎？」，更有網友表示，「跟我小時候一樣耶！為了這個媽媽還被老師約談」。

爆廢公社

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