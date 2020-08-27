「馬路鋪這樣是在拼圖嗎？」 網友笑說：30年老師傅藝術工法

多數用路人都體會過「路面不平整」的苦，從顛簸、暈車，甚至到摔車都有可能會發生。而就有一位網友看見路面顏色「深一塊淺一塊」，好像棋盤一樣，忍不住抱怨「馬路鋪這樣是在拼圖嗎？」

網友在PTT八卦板表示，「小魯開這條路好幾次，每次路過都覺得好屌」從他貼出的照片中可見，同樣一條柏油路面顏色卻深一塊淺一塊，且都是整齊的方形，也難怪原PO會懷疑「馬路鋪這樣是在拼圖嗎？」

網友開車路過桃園一條馬路，看見路面深一塊淺一塊像拼圖。圖擷自 PTT

網友一見，紛紛開玩笑表示，「印象派大師級」、「這是30年的老師傅的藝術工法，你不懂！」、「這個是路面藝術，要用心體會」、「跳色馬路，潮啊」、「哇好像棋盤」、「像棋盤也像稿紙」、「我看倒像綠豆糕」。

也有許多網友認真認為「不錯了」，「在台灣算很平了」、「鄉下小路，鋪成這樣算不錯了吧」、「至少是平的」、「看起來算工整的了」、「整片路重鋪太浪費錢，如果這樣可以每一片都非常平整，還能省錢沒有什麼不好的」、「那是暫時鋪設才這樣做 全挖重鋪要排時間」、「合理，挖過的馬路，整塊刨除鋪設是目前規範的方式」。而也有眼尖的網友發現地點在「桃園新屋大坡」，「今天才走而已，路沒平」。