閨蜜約詼諧古裝生日趴 全穿旗袍只有她「超狂打扮」笑爆全場

大家是否有過被朋友放槍的經驗呢？有一位網友在臉書社團「爆怨公社」抱怨她的朋友，明明約好在生日會上要穿「詼諧」古裝，結果到場才發現只有自己一個穿「囚服」走搞笑風，其他朋友都美得像要去代言古風手遊，讓原po當場傻眼喊「不是說好要詼諧嗎？」

原po表示，在兩個禮拜前就已經和朋友訂好生日會的主題，當時討論好「古裝、風格詼諧一點」，原po剛好有類似的風格，就帶了衣服出門。一到場卻發現，三個朋友竟然都「穿得好像要代言古風手遊一樣，開衩的袍子、濃妝......之類的」，而原po穿的卻是「囚服」。

讓原po心想，「嗯好～很好～她們三個打扮這樣，啊我穿這樣......？不是說要詼諧的嗎？」怒嗆，「我盡力詼諧了！妳們這些塑料閨蜜給我放槍嗚嗚嗚嗚」。原po最後還用藍字補充「我出門時我媽還問我幾年後才會出來」、「我以後絕對不信什麼討論好的鬼話」。

網友也笑翻，「哈哈哈哈哈，笑死，想看全身照」、「敲碗求合照」、「她們聽到的重點都是古裝，只有妳聽到詼諧」、「很適合鬼月」。也有不少網友認為原po有這件衣服本身就夠神奇了，「這件衣服到底從哪裡拿到的」、「剛好有類似風格的？好奇為什麼版主會有這種風格的」。

還有網友安慰原po「這一套我絕對給100分！太可愛了」、「太沒包袱了」、「這套艷壓全場啊！」、「我喜歡你的囚衣」、「拍照人家可能不會記得那3個，但肯定會記得妳」、「妳第一名！要隨便從衣櫃拿出這套也不簡單」。