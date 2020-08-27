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吃熱炒打包「蛤蠣殼」他大惑不解 網揭真正用途

聯合新聞網 / 綜合報導
蛤蠣殼示意圖。報系資料照／記者曹悅華攝影
蛤蠣殼示意圖。報系資料照／記者曹悅華攝影

在小吃店吃飯如果沒吃完，為避免浪費食物，很多人會選擇打包帶走。一名PTT網友發現同事將蛤蠣湯吃剩的「蛤蠣殼」也一起打包，讓他嚇一跳！也讓他好奇的問，難道蛤蠣殼真有什麼他不知道的用途？

網友表示，他原本想說蛤蠣殼應該就是垃圾，留桌上讓店家清就好，很不解包走能幹嘛，但礙於同事情感也不好意思問，才發文詢問。

對此，許多網友回應可以用在園藝上面。網友表示蛤蠣殼成份是碳酸鈣，放在花盆上能改善過酸土質，給植物補鈣，是很常見的做法；也有網友搞笑回應「當貨幣」、「做手工藝品，海邊的觀光區有一堆」、「可能只是懶得一個一個現場挑而已」。

事實上蛤蠣殼的成份以珍珠相同，以碳酸鈣為主。有些中醫會將蛤蠣殼作為一種藥方來使用，也有生技公司把廢棄蛤蠣殼再製成其他材料、或營養補充劑。

PTT

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