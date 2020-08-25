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玉米放微波爐加熱！成品出爐竟「開花」 網驚艷：傳說是真的
爆米花是不少人愛吃的零食之一，尤其走進電影院更是可見人手一包，但你看過這麼生動的爆米花嗎？日前一名女網友將整支玉米放進微波爐調理，成品出爐讓人眼睛為之一亮，眾人忍不住驚呼「我以為是傳說，結果是真的」。
原PO在臉書社團「爆廢公社」分享照片，並表示將新鮮玉米放進微波爐，原本只是抱著實驗精神，結果加熱完畢竟然「開花」成市售爆米花，雖然沒有整支成功，但她還是開心不已。
照片網上曝光，吸引一票網友按讚留言，「爆的形狀讓人匪夷所思」、「看照片我想到大膽的畫面」、「想到小時候的兒童節目主題曲《爆米花之歌》」、「很有藝術感，下回也來實驗」、「彷彿聽到嗶嗶啵啵的聲音」、「完了，密集恐懼症發作」，也有人表示，「確實可以用微波爐直接加熱變爆米花，但那是特定品種的玉米，和我們一般市場買的不同，一般市售玉米水分含量較高，加熱後只會煮熟玉米粒，不會爆成爆米花」。
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