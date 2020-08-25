聽新聞
test
0:00 / 0:00
公廁一打開驚見「演唱會等級」燈光 網笑歪：只差麥克風了
在外使用公廁時，通常都希望使用到乾淨整潔的廁所，不過有一名網友在網路上分享她遇過的一間裝潢相當奇葩廁所，內部竟裝有「七彩霓虹燈」，絢爛燈光向外照射，瞬間湧上滿滿鄉土味，笑翻許多網友。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享，她在外想上廁所時，轉開一間公廁的門把，沒想到公廁裡竟發出「七彩霓虹燈」，氣氛搖身一變竟成卡拉OK現場，瞬間鄉土味十足，超奇特公廁也引起不少網友瘋狂分享。
網友們看見七彩霓虹燈照耀公廁，紛紛被這個畫面逗得大笑，紛紛留言「轉吧！七彩霓虹燈」、「麥克風呢～來一首安可曲」、「來賓點播30678，謝謝」、「愛的魔力轉圈圈」、「老師，音樂請下：繁華的夜都市，燈光在閃閃細～～～」。
有網友直呼「感覺像以前70年代的卡拉OK或舞廳」、「連棒賽都要很搖滾」、「音樂ㄍㄧㄥ～到最大！一起嗨到爆炸！」、「好嗨的便所哦～」、「我建議各大旅館、飯店的浴室可以改這樣，畢竟洗澡是最好練歌的時候」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言