公廁一打開驚見「演唱會等級」燈光 網笑歪：只差麥克風了

在外使用公廁時，通常都希望使用到乾淨整潔的廁所，不過有一名網友在網路上分享她遇過的一間裝潢相當奇葩廁所，內部竟裝有「七彩霓虹燈」，絢爛燈光向外照射，瞬間湧上滿滿鄉土味，笑翻許多網友。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享，她在外想上廁所時，轉開一間公廁的門把，沒想到公廁裡竟發出「七彩霓虹燈」，氣氛搖身一變竟成卡拉OK現場，瞬間鄉土味十足，超奇特公廁也引起不少網友瘋狂分享。

網友們看見七彩霓虹燈照耀公廁，紛紛被這個畫面逗得大笑，紛紛留言「轉吧！七彩霓虹燈」、「麥克風呢～來一首安可曲」、「來賓點播30678，謝謝」、「愛的魔力轉圈圈」、「老師，音樂請下：繁華的夜都市，燈光在閃閃細～～～」。

有網友直呼「感覺像以前70年代的卡拉OK或舞廳」、「連棒賽都要很搖滾」、「音樂ㄍㄧㄥ～到最大！一起嗨到爆炸！」、「好嗨的便所哦～」、「我建議各大旅館、飯店的浴室可以改這樣，畢竟洗澡是最好練歌的時候」。