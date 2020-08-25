35元豆花買3碗…人妻神算堅持付115元 網笑：這才是振興經濟

炎炎夏日吃碗豆花清涼消暑，一碗賣35元，三碗該付多少呢？一對夫妻要買三碗豆花，結果太太的「神算法」，讓老闆不知道到底該怎麼收費。網友看了驚嘆「這太太的數學太猛了」、讚「這才是振興經濟」。

一名豆花攤老闆在《爆廢公社》發文表示，豆花一碗售價35元，有對夫妻表示要買三碗，但兩人所算出的總價卻不一樣。對話如下：

先生：ㄟ…三碗是多少錢？ 太太：115啊 先生：為啥我算105啊？ 太太：你會不會九九乘法表啊？一碗35的個位數是5，我們買三碗5x3=15，所以會是115啊，怎麼可能是105。

之後，太太就拿出115元要給老闆，但老闆卻不知到底該不該收下，想找錢，但又怕被這位太太罵「不懂九九乘法表」。所幸最後這位太太有驚覺算錯的人是自己，讓豆花攤老闆鬆口氣，「不然我不知道該怎麼教她數學」。

貼文逗笑眾網友，對於總價105元的豆花，卻想要付115元，笑回「這太太的數學太猛了」、「這才是振興經濟」、「顧客是對的，收下…」。有人細究人妻的數學到底是哪出了問題，認為「乘法是不錯就加法差了點」、「3*5=15，30*3=90，90+15=105，他不好的其實是加法」、「數學不會就是不會，它真的不會騙你」，直說「這算法不行啊！老是多付小費」、「這老婆散財」，建議老闆「偷偷跟她丈夫說，帳要自己管」。