祖厝驚見過期15年維力炸醬麵 眼尖網友笑稱：賺到了！

中元普渡將至，許多人開始採購零食、泡麵祭祖，有網友在家中發現過期15年的「陳年維力炸醬麵」，有眼尖網友發現，泡麵上標示價格為17元，直呼「賺到了，現在一碗20幾元」。

有網友在臉書社團「泡麵公社」PO出3張素食版的維力炸醬麵照片，包裝仍是舊包裝，且有效期限只到2004年10月23日，至今已過期15年。他表示，「在祖厝發現被遺忘、已過期15年以上的「陳年老醬素泡麵」，要開封還繼續留當古董？」

其他網友則表示「當傳家寶」、「等滿20年拍個開箱」、「賺到了，現在一碗二十幾」、「這一定超臭的」、「聽說炸醬愈陳愈香」、「我阿嬤都說⋯⋯沒開過的不會壞」、「越陳越香」、「傳家或是賣給維力公司」。還有網友表示「包裝都一樣」、「沒想到包裝設計都沒改過」。

網友發現過期15年的泡麵。圖／取自 臉書