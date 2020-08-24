高雄買自助餐夾4菜1肉 結帳老闆開價140元他傻眼

自助餐菜色多樣且方便吸引許多外食族，不過近日一位老家在高雄的網友到自助餐夾了四配菜一主菜加上一碗白飯竟要價140元，讓他傻眼直言「真的很貴」，而發文問網友這樣的價格是否合理，網友一看紛紛指出菜色中的最貴項目。

原po在Ptt 八卦板發文提到，日前回高雄楠梓老家時到住家附近的自助餐隨意夾了四樣配菜和一主菜，包含苦瓜封肉、番茄炒蛋、高麗菜、螞蟻上樹和魚，還另外加了一碗白飯，沒想到結帳的時候老闆娘看了看就隨口喊價「140！」，讓原po當下聽了瞬間呆了直呼：「有夠貴，這樣140合理嗎」，不禁發文詢問網友意見。

文章一出網友紛紛指是苦瓜封肉和魚兩樣菜，才會讓結帳金額飆高，「那片魚肚」、「廢話，有魚阿」、「那個是無刺虱目魚肚吧，再加上苦瓜鑲肉都不便宜」、「苦瓜鑲肉和魚，我從來不敢拿，因為怕預算爆掉」、「虱目魚肚生的一片就70、80了」、「魚肚真的不便宜，你這樣140其實還ok」，不過也有人認為價格偏高，「以高雄來說這樣大概120高標」、「140不合理，魚肚只有一半而已啊」。