聽新聞
test
0:00 / 0:00
餐廳霸氣公告「抽菸就關冷氣」 全場叫好：沒道理花錢聞口臭
隨著健康意識抬頭，許多公共場合全面禁止吸菸，大幅降低民眾吸入二手菸的機會，但在外吃飯難免遇到有人抽菸的狀況，有些店家因為做生意緣故，選擇睜一隻眼閉一隻眼，不過有網友在台南某間餐廳發現禁菸公告，短短8個字讓人讚嘆不已。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出餐廳張貼的告示，上頭寫著「有人抽菸就關冷氣」，字裡行間透露出滿滿的霸氣，店家似乎希望顧客將心比心，另類連坐法讓原PO好奇問道「你支持老闆嗎？」
照片在網上曝光，全場一面倒表示支持，「這個方式不錯，有人抽菸就會被旁邊的人圍剿」、「我雖然抽菸但我贊成」、「支持，很不喜歡室內空間還有人邊吃邊抽菸」、「老闆超替顧客著想，讚讚」、「支持，沒道理花錢還兼聞別人吐出來的口臭」、「當然支持，冷氣房抽菸，衣服會有更多的臭菸味」、「沒理由不支持，要抽菸的自己出去」。
小叮嚀： ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言