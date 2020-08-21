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他驚見梅子綠茶泡著紅貴賓頭？ 網蓋梗圖高樓笑：沒有買賣沒有殺害

聯合新聞網 / 綜合報導
網友點了一壺梅子綠，驚見裡面的梅子長得超像紅貴賓的頭，而開起玩笑。圖擷自Dcard
網友點了一壺梅子綠，驚見裡面的梅子長得超像紅貴賓的頭，而開起玩笑。圖擷自Dcard

有些巧合真的非常神奇，有網友點了一壺梅子綠茶，恍然一看，裡面竟放著一顆「紅貴賓的頭」？其實那真的是一顆梅子，只是網友拍攝的角度乍看之下真的非常像紅貴賓的頭。這也讓其他網友在底下留言區蓋起梗圖高樓，開玩笑表示「沒有買賣，沒有殺害」。

網友在Dcard有趣板po文表示，「每喝一杯梅子綠茶，就需要一隻貴賓狗幼仔的頭顱」，只見他po出的照片中，一壺梅子綠茶裡彷彿放著一顆迷你版的「紅貴賓頭顱」。再仔細一看，其實裡面放的真的是梅子，只是與紅貴賓相似度滿點，意外的巧合也讓人驚奇。

而網友見此也發揮幽默感表示，「沒有買賣，沒有殺害」、「拍攝者不救？」、「也太殘忍了吧！貴賓狗超可愛的…我以後拒喝梅子綠！」、「如果你不說那是綠茶，我還以為那頭是泡在福馬林裡面」、「有像」、「我怎覺得像坨…」。

還有網友蓋起梗圖高樓，例如因為烏魚子和動畫版的企鵝腳很像，所以網友開玩笑表示「每兩塊烏魚子就要撲殺一隻企鵝」；還有例如珍珠和吉娃娃的眼睛很像，網友就貼上梗圖表示「你每多吃兩顆珍珠，就有一隻吉娃娃因為被挖出眼球而被屠宰」。當然這些都只是網友的玩笑，看一看笑笑就好，切勿當真。

由於珍珠和吉娃娃的眼睛很像，於是出現梗圖表示「你每多吃兩顆珍珠，就有一隻吉娃娃因為被挖出眼球而被屠宰」。圖擷自Dcard
由於珍珠和吉娃娃的眼睛很像，於是出現梗圖表示「你每多吃兩顆珍珠，就有一隻吉娃娃因為被挖出眼球而被屠宰」。圖擷自Dcard

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