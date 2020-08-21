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北市巷弄水泥牆驚見李小龍刻像 網友大讚：超強
走在路上仔細留意，總是會發現許多令人驚奇的事物，在台北市一處巷弄裡的水泥牆上，被人發現刻劃了已故知名武打巨星李小龍的肖像，動作、神韻維妙維肖，照片被拍下PO到網路上也引起話題。
有網友在臉書「新·路上觀察學院」PO出一張照片，一片看似未裝修完畢的水泥牆上竟然出現李小龍的肖像，而且喜愛李小龍的人一眼就可看出畫像和經典電影「死亡遊戲」的劇照一模一樣，加上樣貌神情、肢體動作都被刻劃地十分相像，連髮型、飾品、陰影等小細節也非常到位，讓原PO看了大讚「米開朗基羅在民間」。
照片一出也讓鄉民們驚呼連連，紛紛大讚創作這畫像的人是高手，「這超強」、「太強大」、「好猛」、「實在太像了」、「真的是高手在民間」，還有網友開玩笑的說「裝潢工人無聊順手畫畫，忘了擦掉」。
還有網友利用Google map找出這片牆的位置，表示這地點就在台北市南京東路三段256巷（捷運南京復興站），其他人則補充說這片牆是一家港式飲茶餐廳的外牆，有可能是店家特地找人畫的，媒體一報導後就變成「免費業配」了。
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