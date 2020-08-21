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高手！她用醬油膏畫出山水畫 網讚嘆：10元餐點升級百元藝術品

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽在臉書上分享自己用醬油膏畫畫的作品，讓網友看了大讚「高手在民間」。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
一名媽媽在臉書上分享自己用醬油膏畫畫的作品，讓網友看了大讚「高手在民間」。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

醬油膏是家家戶戶必備的調味料之一，許多佳餚沾了醬油膏都可以變得很美味，但多數人一定想不到醬油膏還可以拿來作畫。近來網路上掀起了用醬油膏畫畫的風潮，許多媽媽利用這樣的創意除了讓孩子可以乖乖吃飯之外，還能夠增進親子間的感情，作品PO上網後引起網友們的驚嘆。

日前一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」PO出自己用醬油膏作畫的過程和成品，她說最近「小學生早餐社團」在舉辦油膏畫活動，讓她相當好奇也想試試看。原PO試過多種品牌的醬油膏，發現當中有一款松露醬油夠濃，加點竹炭粉也能做點層次，於是準備了醬料瓶、乾淨的水彩筆、竹炭粉、醬油膏等工具來作畫。

也有其他女網友分享自己的油膏畫的作品。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
也有其他女網友分享自己的油膏畫的作品。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

她將作畫過程用縮時攝影拍了下來，只見原PO用純白的盤子當畫布，然後再用畫筆沾上油膏後一筆一筆畫出大樹、房子、小船等景象，最後再在底部放上肉片當作地面，如此有意境的油膏山水畫讓許多網友們看了讚嘆不已，紛紛直呼「高手在民間」。

原PO在留言區回覆網友們的問題時也透露自己原本就是學美術的，因為有底子所以才能畫出優美的畫作，鄉民們大讚說「這等級真的是大師來著」、「請收下我的膝蓋」、「妳開班一定大賺」、「太強大了，這比賽會得冠」、「又一個把10元的餐點，升級成230元的藝術品了」、「現在媽媽除了拚廚藝、烘焙，現在又來畫功，媽媽真的很忙餒」、「好厲害喔，這樣怎麼捨得吃啊」。

不只這位媽媽厲害，還有其他女網友也PO出自己油膏畫作的成品，例如古代的龍、恐龍、老鼠、綿羊、小雞等，每一幅作品都讓網友們大開眼界，直呼「社團裡的媽媽都好厲害」。

也有其他女網友分享自己的油膏畫的作品。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
也有其他女網友分享自己的油膏畫的作品。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

也有其他女網友分享自己的油膏畫的作品。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
也有其他女網友分享自己的油膏畫的作品。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

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