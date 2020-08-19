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與網友相約吃火鍋對方竟「自備」這東西 眾人傻眼：嚇死
近年來科技越來越發達，網路快速的時代，不少人都會透過交友軟體來認識異性。日前，有位女網友表示，自己剛與交友軟體上認識的朋友結束飯局，但過程中卻發生了一件令她非常不解的行為。原PO解釋，他們是一起約去吃火鍋，但對方自備「醬油包」，且聊天的話題一直圍繞在醬油上，讓她大嘆「所以我是遇到醬油業務嗎？」
原PO於18日在Dcard的心情版發文說明，一開始就約好吃火鍋，但入座沒多久後，對方就從包包拿出一個夾鏈袋並朝著小碟子倒出內容物，雖然看起來很像醬油，但原PO又覺得怎麼可能有人會隨身攜帶醬油，就隨口問了那是什麼，但對方卻稀鬆平常的回答「是醬油啊」，讓她懷疑「自己帶醬油出門是很日常的事嗎？」
對於有人隨身攜帶醬油的奇葩行為，原PO更說明，雖然對方也禮貌性的給了自己一包醬油，但還是覺得太莫名其妙，所以用了店家提供的醬料。而在之後聊天過程中，話題也是一直圍繞在醬油上，讓原PO笑稱自己是「遇到了醬油業務嗎？」
此文一出，便引起四百多則的網友留言回覆，紛紛表示「還有幫妳帶一包，加分加下去了啦」、「有被笑到，可能真的很好吃」、「這是業配嗎？哈哈哈哈哈」。但也有留言貼心提醒，「呃，不要吃陌生人提供的東西或是醬料」、「不要吃他帶的東西比較好吧，但莫名的堅持我覺得很好笑」、「嚇死，誰知道他有沒有加料」。
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