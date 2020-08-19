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超中肯評語曝9種換胎時機 網自虧：原來我「看見生命的吶喊」

聯合新聞網 / 綜合報導
每顆輪胎依照磨損程度被標註為「拿命賭注」、「用生命撐到極限」、「長時間沒氣騎乘」、「看見生命的吶喊」、「真‧玩命光頭」等建議換胎時機。圖擷自爆料公社
每顆輪胎依照磨損程度被標註為「拿命賭注」、「用生命撐到極限」、「長時間沒氣騎乘」、「看見生命的吶喊」、「真‧玩命光頭」等建議換胎時機。圖擷自爆料公社

不少網友騎機車上路時未必會仔細檢查車況，最多人遇上的麻煩便是機車胎紋磨損，導致危險頻傳。不過，何時才是應該要換輪胎的時機？有網友就PO出機車行整理9個一字排開的輪胎，輪胎各自磨損狀況不一，並搭配超中肯評語，令網友全笑翻。

有網友在公開社團「爆廢公社二館」PO文分享「應該換輪胎」的各種情況，只見照片中，9個使用過的輪胎一字排開，再搭配專業又中肯的評語讓網友狂虧「不換胎就投胎」。

照片可見，每顆輪胎依照磨損程度被標註為「拿命賭注」、「用生命撐到極限」、「長時間沒氣騎乘」、「看見生命的吶喊」、「真‧玩命光頭」等較緊急須進行輪胎更換的胎況。另外，還有幾個「換輪胎稍嫌太遲」、「標準換胎時機」、「尚稱堪用可騎」等較不緊急的換胎時機，但由於標註評語太過中肯，逗笑許多網友。

貼文引發轟動，網友們看了看自己的機車胎況，紛紛PO出各式慘不忍睹的輪胎，並留言自嘲「我的輪胎難道要超越生死了嗎？」、「這就是傳說中的不要命」、「我這個也是要投胎的節奏」、「不換胎就投胎」。

也有網友大讚原PO用一張逗趣照片，教導民眾安全資訊，有網友就說「佛心的一張圖，不知可以救下多少人命，功德無量啊！」、「老闆好用心」、「我們好驚險啊」、「簡易明瞭又專業」。

爆廢公社

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