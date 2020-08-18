去去武器走！他雨中著急想開傘 自動傘一按竟「噴射」成暗器

台灣天氣變化多端，時而烈陽、時而大雨，不少人會購買自動開收傘，使用時既方便迅速又實用。不過，有一名網友在雨中著急想使用自動傘時，雨傘竟「自動噴發」，讓網友大笑不止。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO出影片，原PO遇上傾盆大雨，想拿出一把自動開收傘，而正當原PO按下啟動開關時，整把傘頭竟向外彈開至少1公尺遠，讓原PO相當傻眼。

原PO又好氣又好笑的直言，「這是我的傘，同時也是一把暗器…」，讓網友們全笑歪，有人就留言表示，「害我差點噴飯」、「去去武器走」、「這攻擊力不高」、「我也有一把一樣的傘，會不會也變暗器？」、「超級暗器」、「太悲劇了吧」。

還有其他網友留言，「這支瑕疵的很嚴重，我買了2支，一般下雨可以，如果下很大會漏水」、「請問這暗器哪裡買？帶在身上可以偽裝又可以防身不錯啊」、「我上次買的新雨傘第一次用也是這樣，還好沒射到前面的同事，我當下真的傻了！」