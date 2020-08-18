點水餃叫外送！老闆佛心贈「一大包紅茶」 真相曝光網笑瘋

老闆好霸氣！日前一名網友午餐叫水餃外送，並且備註要求醬油多一點，怎料餐點抵達竟發現老闆送「一大包紅茶」，讓他滿頭問號，直到打開「紅茶」聞到熟悉醬油氣味才恍然大悟。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，週末上班午餐叫外送，點了水餃和一碗湯，旁邊還有一包黑色液體，原本以為老闆佛心多送紅茶，沒想到其真面目竟是醬油，讓他笑說「吃完應該可以洗腎，我只想要多一點點，以後不敢備註了」。

照片在網上曝光，網友紛紛留言回應，「整罐倒給你了」、「可以好久不用買醬油留在冰箱以後慢慢用」、「這老闆大氣，給五星好評」、「醬油喝到飽，加量不加價」、「麻煩推薦一下哪間，下次我沒醬油，我就叫外送」、「笑翻，老闆對你真好」。