阿嬤家桌上出現「金字塔」 他仔細看一驚：是冷氣遙控器

你看過什麼電器用品外型最奇特呢？近日日本推特上一則貼文引起網友討論，原Po貼出一張金字塔的圖片，並表示他時常拜訪阿嬤家，卻沒想到一直擺在桌上的金字塔，其實是冷氣遙控器，因為金字塔的獨特造型，讓原Po一直以為那只是一件裝飾品，而文章也引來冷氣公司幽默回應。

原Po在推特上貼出金字塔照片，從圖片中看到金字塔的中間是顯示面板，可以看出冷氣溫度，而在金字塔的兩側，還有可以設定「加濕」、「溫度調節」、「風量」等公司，而這冷氣其實是知名品牌「SHARP夏普」公司出品，原Po表示「42年前的冷氣遙控器，實在太酷了。雖然我一直有拜訪阿嬤家，但我現在才知道，原來它是竟然是冷氣的遙控器」。

文章引來夏普公司小編的幽默回應「當時，冷氣是利用古埃及的金字塔力量來發電的」，網友看了也貼出電話金字塔照片，表示「NTT（日本電信公司）在31年前也發布了這樣的電話，這是金字塔熱潮嗎？」，其他網友揭秘「這是40年前，金字塔力量火熱時所製造的，這個遙控器具有溫度感應能力，因此能命令冷氣主機調整溫度」。