阿嬤家桌上出現「金字塔」 他仔細看一驚：是冷氣遙控器
你看過什麼電器用品外型最奇特呢？近日日本推特上一則貼文引起網友討論，原Po貼出一張金字塔的圖片，並表示他時常拜訪阿嬤家，卻沒想到一直擺在桌上的金字塔，其實是冷氣遙控器，因為金字塔的獨特造型，讓原Po一直以為那只是一件裝飾品，而文章也引來冷氣公司幽默回應。
原Po在推特上貼出金字塔照片，從圖片中看到金字塔的中間是顯示面板，可以看出冷氣溫度，而在金字塔的兩側，還有可以設定「加濕」、「溫度調節」、「風量」等公司，而這冷氣其實是知名品牌「SHARP夏普」公司出品，原Po表示「42年前的冷氣遙控器，實在太酷了。雖然我一直有拜訪阿嬤家，但我現在才知道，原來它是竟然是冷氣的遙控器」。
文章引來夏普公司小編的幽默回應「當時，冷氣是利用古埃及的金字塔力量來發電的」，網友看了也貼出電話金字塔照片，表示「NTT（日本電信公司）在31年前也發布了這樣的電話，這是金字塔熱潮嗎？」，其他網友揭秘「這是40年前，金字塔力量火熱時所製造的，這個遙控器具有溫度感應能力，因此能命令冷氣主機調整溫度」。
有著神秘面紗的金字塔，吸引更多網友回應「我父母的房子也用過，對應的是棕色冷氣機」、「這是光明會（共濟會）開發的嗎」、「莫名其妙的療癒」、「這樣的設計很好，才不會被誤認為電視遙控器」、「它看起來像最新的家電用品」、「我的鬧鐘也曾是金字塔造型」、「如果它也有Alexa語音控制功能，並且可以播放音樂，那真的具有未來感」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言