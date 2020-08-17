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阿嬤家桌上出現「金字塔」 他仔細看一驚：是冷氣遙控器

聯合新聞網 / 綜合報導
看起來像裝飾品的金字塔，其實是冷氣遙控器。 圖擷自twitter
看起來像裝飾品的金字塔，其實是冷氣遙控器。 圖擷自twitter

你看過什麼電器用品外型最奇特呢？近日日本推特上一則貼文引起網友討論，原Po貼出一張金字塔的圖片，並表示他時常拜訪阿嬤家，卻沒想到一直擺在桌上的金字塔，其實是冷氣遙控器，因為金字塔的獨特造型，讓原Po一直以為那只是一件裝飾品，而文章也引來冷氣公司幽默回應。

原Po在推特上貼出金字塔照片，從圖片中看到金字塔的中間是顯示面板，可以看出冷氣溫度，而在金字塔的兩側，還有可以設定「加濕」、「溫度調節」、「風量」等公司，而這冷氣其實是知名品牌「SHARP夏普」公司出品，原Po表示「42年前的冷氣遙控器，實在太酷了。雖然我一直有拜訪阿嬤家，但我現在才知道，原來它是竟然是冷氣的遙控器」。

文章引來夏普公司小編的幽默回應「當時，冷氣是利用古埃及的金字塔力量來發電的」，網友看了也貼出電話金字塔照片，表示「NTT（日本電信公司）在31年前也發布了這樣的電話，這是金字塔熱潮嗎？」，其他網友揭秘「這是40年前，金字塔力量火熱時所製造的，這個遙控器具有溫度感應能力，因此能命令冷氣主機調整溫度」。

有著神秘面紗的金字塔，吸引更多網友回應「我父母的房子也用過，對應的是棕色冷氣機」、「這是光明會（共濟會）開發的嗎」、「莫名其妙的療癒」、「這樣的設計很好，才不會被誤認為電視遙控器」、「它看起來像最新的家電用品」、「我的鬧鐘也曾是金字塔造型」、「如果它也有Alexa語音控制功能，並且可以播放音樂，那真的具有未來感」。

網友表示，自己家中也有金字塔造型的電話。圖擷自twitter
網友表示，自己家中也有金字塔造型的電話。圖擷自twitter

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