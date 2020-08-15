他PO出80元「高CP值鮭魚炒飯」 網暴動求店名：鮭魚肉多到爆

物價居高不下、薪水不漲價是不少民眾的痛處，尋找高CP值的商品已經成為民眾的小確幸。有網友近期發文分享自己買的鮭魚炒飯，只見便當內的鮭魚肉大塊、飯的份量很足，整個便當料都快滿出來，原PO表示他在萬華花了80元買的，下次要帶臉盆去買。便當的高CP值也引起網友暴動，紛紛留言詢問店家名稱。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，分享自己在萬華買的80元鮭魚炒飯，只見便當的鮭魚肉相當大塊，裡面也有胡蘿蔔、蔬菜等配料，菜色都快滿到便當外。對此，網友紛紛留言，「賣相美味可口，流口水」、「這鮭魚是大塊大塊的」、「看起來好營養」、「滿滿的紅蘿蔔」、「外面的鮭魚炒飯根本看不到鮭魚在哪」、「這是飯炒鮭魚吧」、「老闆是把兩份炒飯放在一起了嗎」。

其中有不少在地網友也留言透露，「這個才80塊，在東園街某條巷子裡」、「萬華人應該都知道，量多又不貴」、「當地人才知道，外觀很不起眼」、「這家？東園街66巷四號」。