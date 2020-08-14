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合味道杯麵化身保溫杯 網友激讚求量產

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日本合味道杯麵近日在Twitter分享「杯麵保溫杯」的得意設計。圖擷自Twitter @cupnoodle_jp
日本合味道杯麵近日在Twitter分享「杯麵保溫杯」的得意設計。圖擷自Twitter @cupnoodle_jp

夏日炎炎飲熱湯？日本合味道杯麵（Cup Noodle）近日在Twitter分享「杯麵保溫杯」的得意設計。

照片所見，迷你保溫杯被置放在杯麵碗內，拿起飲用的話，隨時會被以為在飲杯麵湯。

不少網民看後紛紛表示很想要這樣設計的保溫杯，笑言享受被誤會夏天飲杯麵熱湯的滋味。

然而，合味道未有公布準備量產這款保溫杯的消息，似乎只是開個玩笑而已，讓不少人感到失望。

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