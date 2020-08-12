女幫曬傷男友「撕一層皮」過程太療癒！ 網看傻：他屬蛇？

暑假來臨，大家都趁著好天氣出外旅遊、環島，由於近來天氣炎熱，許多人都被曬得通紅、甚至曬傷脫皮。一名女網友就貼出影片，原來男友的手不僅被嚴重曬黑，更是直接「脫了一層皮」，許多網友看了紛紛直呼「你男友屬蛇嗎？」

不管是在外工作或是外出旅遊，實在都難擋炎夏酷暑，容易就被曬黑、曬傷，就有一名女網友在爆廢公社PO出男友嚴重曬傷的影片，影片中，男友的整隻右手明顯被曬黑，甚至還「脫了層皮」，女網友嘗試伸手替男友撕掉死皮，還問男友「會痛嗎？」只見男友毫無痛感的任女友大力撕去死皮。

女網友用力撕去一大片死皮，由於畫面實在太誇張，女網友在過程中忍不住發出哀號，許多人一看紛紛留言，「免費換膚的感覺」、「撕面膜的概念」、「妳男友屬蛇嗎？」、「好像小時候玩白膠」。

還有其他網友表示，「通常這種事會發生在我騎車環島完之後一個星期」、「撕這個很有快感」、「我老公也會…我不敢撕」、「這個一定痛很久了，至少兩週吧」、「蘆薈很好用」、「真的很療癒又好玩」。