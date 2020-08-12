走監獄風？旅店設計太簡約 她自嘲像被關禁閉

許多人住旅社一定都會選擇乾淨舒適的店家來住宿，但如果住的地方房間是在地下室，環境又讓人覺得像牢房，相信不少人會打退堂鼓。一名女網友在臉書PO出幾張所住的旅社照片，宛如像被關禁閉一樣，也讓鄉民們看了難以置信。

原PO在臉書「爆廢公社」表示日前她有事上台北，原本要預訂旅館卻沒訂到房間，又因為急著北上所以才臨時找了一間旅店住下。她找到台北車站對面某間旅店，整體環境讓她覺得很新奇，因為這間旅店的房間在地下室，從照片可看到天花板上有許多管線，白色牆面配上房間灰色的門，門上還有大大的編號，單調色系呈現出來的感覺彷彿就像牢房。

打開房間發現裡頭並沒有窗戶，簡單的床鋪再加上個人桌椅，地上還有個水桶，牆上掛著電視，牆壁沒有經過裝潢整修，小小的空間讓原PO直呼「關上門那一刻，我覺得自己被關了禁閉啊！只差一個送飯門」。原PO說旅店環境很好也很乾淨，大眾休息區設計的也很溫馨，而且一晚很便宜，只要635元，想體驗不同感覺旅店的人，或者想靜心的網友，都可以來住一晚嘗試看看。

貼文一出後引起網友熱烈的討論，許多人看了不太能接受，「好可怕的感覺」、「感覺壓迫」、「感覺住久會憂鬱」、「這種地下旅館我不太敢住，密閉空間我很怕」，還有網友認為安全性堪慮，「萬一發生火災好像很危險」、「我覺得不行，空氣太糟糕，而且發生火災更悲劇，根本沒地方跑」。

由於旅店風格太特異獨行，讓其他網友搞笑的說「沒風口怎麼打飯啊，失敗！晚上搖房了」、「門上如果有個洞還有欄杆，就是精神病院的感覺」、「看起來跟被送外島管訓待的差不多」、「牢房體驗營」、「裡面是不是都住有超能力的非人類」、「感覺火雲邪神就關在隔壁」、「花錢自我關禁閉」。

有住過的人分享自己的經驗供網友參考，「我去台北也都住這家」、「睡過一次，隔音很差，真的吵死了！第一間還有異味，後來有要求換房」、「住過，可是沒有這麼像監獄，但整體環境很吵，逼不得已的可以考慮去住，以單人還有自己的獨立房算不錯，但真的很吵」。