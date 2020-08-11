鹿港買糯米腸她覺得超噁「豬肉味太重」 網齊打臉：不懂吃

不少人愛吃的糯米腸是台灣常見的道地小吃，但有網友近日到彰化一家攤商買了糯米腸後卻對該味道不敢恭維，甚至直言以後再也不敢吃了，並問大家「古早味糯米腸真的都這麼重口味嗎？」

事實上，糯米腸為一種米類小吃，台灣各地都有，但北部、南部及中部的口味皆不太一樣，po文的網友是在ptt的WomanTalk版上發文，表示她和友人在鹿港的第一市場，有彰化在地朋友帶她們到一家大腸攤，購買了一份現烤花生大腸。

但是她「吃了一個之後不敢再吃第二個」，她覺得外面那圈很香很酥脆沒錯，可是豬肉味太重，吃完有種很噁的感覺，而且該攤正在烤的大腸，每條都長得歪七扭八醜醜的，看起來也跟一般鹹酥雞攤賣的差好多。

然而，po文者的朋友卻吃得津津有味，還表示這才是真正古早味手工大腸頭，台北應該很難吃到這種，對方說台北吃到的大概都是用人工皮所包覆的糯米腸，難咬又不好吃。

底下則不少網友紛紛出面回應大讚這間大腸攤「不規則形狀的才是真大腸啊」、「鹹酥雞攤那種不是真的大腸」、「會吃這種的才是真內行」、「我看妳不懂吃」，其他人更認為，碰到有賣這種古早味的一定要配香腸，搭起來吃超讚。

還有人感嘆表示，是否習慣人工製品，已經不知道真正食物的味道了？「化工吃多了，竟然不認得真正的大腸圈了」、「自然生成的食物 誰是形狀整齊化一？」另外也有人表示，如果嫌豬味太重那幹嘛吃豬肉？除此之外，還有網友推薦基隆美食大腸煎也很美味。