機車被大自然插「13根大頭針」 內行曝真相網喊長知識
日前一名女網友發現機車出現不明物體，外表像「大頭針」且數量驚人有13根，讓她十分困惑，因此拍照詢問，釣出內行人解答「這是草蛉的卵」。
原PO在臉書社團「爆系知識家」貼出照片，只見機車塑膠板上被插著13根像是大頭針的物體，讓她好奇問道「請問這是什麼昆蟲的卵」。問題一出，網友歪樓回應，「棉花棒的小時候」、「好可愛喔！迷你逗貓棒哈哈」、「我以為是大頭針」、「發光二極體」。
不過有專業網友跳出來解釋，「草蛉卵」、「草蛉，對多肉植物來說是益蟲，牠們會吃介殼蟲」、「這超棒的，草蛉是益蟲，很多人養玫瑰花都會有薊馬跟紅蜘蛛的蟲害，草蛉是他們的剋星」、「草蛉，可以保護草莓減少噴農藥」。事實上，草蛉可以補食許多害蟲，像是粉蝨、介殼蟲、潛葉蛾以及紅蜘蛛（葉蟎），因此在農業上，草蛉被認為是一種益蟲，具有在生物防治的作用。
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