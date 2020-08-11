機車被大自然插「13根大頭針」 內行曝真相網喊長知識

一般人聽到蟑螂，都是避之唯恐不及，更別提要把牠吃下肚，日前有網友發現網上有一款號稱養生滋補的蟑螂乾，本以為只是個梗圖，沒想到實際搜尋，是真的有販售此產品，甚至古書上還記載，有散瘀消結、解毒利尿功能，但儘管再有益處及健康，可怕的外型還是讓網友直呼「真的讓人望之卻步」。

2020-08-06 20:22