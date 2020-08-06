她去廟裡拜拜一看「供品桌」秒傻眼 網：現在神明很國際化

拜拜是台灣的傳統習俗，人們會帶著供品去祈求姻緣、事業、健康等等問題。一名網友要拜拜時竟看到許多「新奇的供品」，令他不禁直呼「是我太少去拜拜了嗎？」，引起許多網友熱議。

一名網友在「Dcard」有趣版發文，因朋友要考試於是她帶著豐盛的供品去拜拜，有代表好彩頭的蘿蔔、代表聰明的蔥、帶在身上去考試就會有貴人相助的桂花葉及考試當天喝的開運水。正要擺上供品時，她竟看到許多「五花八門」的供品，讓她相當驚訝。

原po表示，以前陪阿嬤去廟裡看到的供品都是水果、旺旺之類的，但最近看到的供品越來越多元，例如有人帶衣服當供品，衣服通常是求平安用的，「考試帶衣服難道是當天穿著它，會突然腦力爆發？」，還有一盒甜甜圈及麻糬，令她相當疑惑「甜甜圈不是圓的嗎？這樣跟零分不會有關係嗎？」還有品客洋芋片，「難道跟包裝上的英文字有關？champions要拿金牌得冠軍的意思嗎」，於是她希望有網友能幫忙解惑。

網友紛紛表示，「拜衣服好鬧喔，第一次看到XDD品客單純拜完想吃吧」、「現在神明感覺是國際化的吧，英文小case，搞不好各種語言都可」、「拜拜就是求個心安啦，不過我也是不懂為什麼要拜甜甜圈欸，會考零分明明超合理」、「我還聽過要把考試用的筆插在香爐裡面，沾一下香灰，若神明知道，應該會氣死吧」。

有網友解答，「我記得衣服會放在供桌上，代表要收驚！？」、「麻糬好像是黏錢運來，品客的話...當個有品的考生吧」、「衣服應該是本人不方便自己來，家人幫忙帶本人的衣服來拜」。

有網友則表示，其實許多人都會拿喜歡吃的食物來拜，「現在很多人都拜自己喜歡吃的東西了，我媽也都問我想吃什麼，他去買來拜」、「感覺好特別，不過現在都算方便餅乾都很好拜」。