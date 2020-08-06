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鬧區掉了2000元2小時後幸運找回！他慶幸：習俗救荷包

聯合新聞網 / 綜合報導
男子在鬧區掉2000元，結果幸運找回，因為外面包著紅包袋。 圖／ingimage
男子在鬧區掉2000元，結果幸運找回，因為外面包著紅包袋。 圖／ingimage

台灣最美的風景是人！但通常掉了金額比較大的錢，就成為一種人性的考驗。有網友透露之前曾在鬧區遺失過2000元紅包，沒想到過了兩個小時後回去看，竟然成功找回，他直呼「習俗救了荷包。」

網友在臉書「爆笑2公社」發文表示，曾經在鬧區掉過2000元紅包，因為怕會搞錯，所以有時候會用髮夾做記號，結果掉了兩個多小時候，回到掉錢的地點，看見很多人在看，卻沒有人敢撿，讓他慶幸的說「突然覺得，習俗救了荷包。」

其他網友看了也紛紛回覆「下回也放一小撮頭髮進去」、「寫個生日日期在上面也是合情合理」、「以前聽一位台籍同事說，他一直在找機會，希望能撿到那種紅包，他說娶鬼妻可以致富，再娶一位真實妻子就可以了」、「你確定撿的是你掉的？」、「原來還有這招」。

相傳習俗說，在路上「撿紅包」有極大的機率會遇到找冥婚的人，傳統社會中相信人死亡後有靈魂，如果女性在未出嫁就死亡，無法住進祠堂，家族成員擔心找不到祭祀的女鬼會有怨氣，對家族造成危險，因此會找對象幫她們「冥婚」，盼死後能有個歸宿。

有人會放冥婚紅包在馬路上。 圖／聯合報系資料照片
有人會放冥婚紅包在馬路上。 圖／聯合報系資料照片

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