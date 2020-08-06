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無助爸被迫親自下廚 創超新奇「橙味飯」 女兒反應最爆笑
新冠肺炎疫情持續，很多人都留家親自下廚，減少外出，平時少進廚房的爸爸們可能是「大展身手」的好機會！有港媽投稿至facebook專頁，分享老公超新奇的菜式「橙味飯」，她指老公一向不懂煮飯，但有次迫住由他負責煮飯給女兒吃，終極無助之下就創出這料理，但最意想不到是女兒卻非常欣賞，令她瞬間哭笑不得。
由爸爸照顧兒女總會鬧出不少笑話，有網民就自稱「借老公上榜的太太」投稿至fb專頁「Day Day Explode 日日爆」，指老公不懂煮飯，平時都是靠家傭或她自己預備好給他。
有次她們沒有準備食物又不在家，老公唯有硬着頭皮親自下廚，到樓主回到家時，老公則一臉尷尬說自己煮了「橙味飯」給女兒，但最想不到是3歲女兒竟不斷重覆「爸爸煮的橙味飯好好吃」。樓主又指老公再次弄橙味飯時，女兒即雙眼發光，「不用催就吃完整碗」。
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文章授權轉載自《香港01》
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