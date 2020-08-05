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凌晨4點鬧鐘響！男讚「2段式睡法」睡更久 網論戰：睡不飽

聯合新聞網 / 綜合報導
圖片來源／ingimage
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如果前一晚沒睡飽，隔天上班就會精神不濟影響工作，然而就有一名網友分享自己設定鬧鐘的方式，竟是先設定一段凌晨起床的鬧鐘，「這樣就會覺得還有很多時間可以睡」，再設定相隔3小時的鬧鐘準時起床去上班，這種特別的方法也引起網友討論。

一名網友在Dcard心情版發文，表示自己會將鬧鐘設定成2段，比如第一個鬧鐘設定凌晨4點，「醒來就會覺得，好爽！還可以睡好久」，接著再設定一個相隔3個小時的鬧鐘，就可以起床準備上班了，「不然一睜眼就要上班，這樣等於一天可以睡2次」。

這種鬧鐘設定的方式引起網友熱議，就有網友說到「我就是只設定一個鬧鐘的人，四點響我醒來第一個想法應該是只剩三小時可以睡，更不爽」、「睡眠被終止對恢復精神的效果會大打折喔」、「反而會讓睡眠不足吧......」。

另外，也有認同這種做法的網友留言表示，「似乎不錯、有種小確幸的感覺」、「我也會！假日還會設鬧鐘提早起來」、「我也會，真的感覺超爽的」、「原來不是只有我會這樣」。

一名網友分享「2段式睡法」，認為這種方式可以睡得更舒服，引起網友熱議。圖擷自Dcard心情版
一名網友分享「2段式睡法」，認為這種方式可以睡得更舒服，引起網友熱議。圖擷自Dcard心情版

睡眠 上班族

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