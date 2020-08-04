阿嬤冰箱清出巨量物品連地板都不夠放 網驚呼：收納大王

許多長輩因為節儉的性格，習慣將沒用完的東西保存起來，就是怕丟掉太可惜，然而這種習慣也會鬧出不少笑話。昨（3）日一名女網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文提到，她近日正要換一台冰箱給奶奶使用，沒想到在整理舊冰箱時，竟清出驚人的內容物，讓大批網友驚呼「奶奶根本收納大王啊！」

原PO在文中表示，日前她為了要給奶奶換台新冰箱，就順便幫奶奶將舊冰箱裡的東西清空，沒想到清空內容物後，竟造成廚房的地板擺滿各種雜物，甚至還不夠放。從照片中可見，從舊冰箱清出的東西中，不僅有20幾罐大大小小的罐頭，還有各種沒有用完的食材，多到必須用大水盆或籃子才夠裝，甚至還有一袋袋像是生鮮類的東西，看到這樣的景象讓原PO不禁開玩笑的說，「這樣正常嗎？而且這還是正常大小的冰箱」。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛驚呆留言，「因為以前的人糧食不足，才會習慣囤積那麼多」、「冰箱沒壞也是很厲害」、「是在變魔術嗎」、「阿嬤從來都不會讓家人失望」、「這是異次元的冰箱吧，哪裡買的？為什麼可以冰那麼多東西」、「感覺阿嬤是拿到什麼都直接丟冰箱」、「有大量的謎之瓶罐，是奶奶們冰箱的標準配備」、「這是哆啦A夢的百寶冰箱吧」。

也有一些過來人分享，「我外婆家以前也會這樣，自從我媽回去後，冰箱環境整個乾淨了起來」、「我家阿嬤也是這樣，每次菜和肉都冰到爛掉了還在冰」、「換冰箱就是清過期品的時候，然後隔天奶奶就會去賣場補好補滿」、「我媽的冰箱也是，有好幾個冰一兩年的玻璃瓶，連拿出來都沒有過，要幫她丟還會生氣」。