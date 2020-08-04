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太像陰宅？義大利飯店採減法建築設計 網笑瘋：來台灣考察過
入住飯店的首選是設備新穎還是設計特殊呢？近日義大利Apfelhotel（英語：Applesauna）飯店吸引台灣網友注意，飯店採減法設計，保留了山谷的獨特氛圍，用混凝土打造的水療中心，搭配半圓弧形設計，讓台灣網友看了照片笑回「長得跟我祖先住的一樣耶」、「在台灣這規模肯定是地方望族」。
根據《amazingarchitecture》網站，義大利建築事務所NOA（Network of Architecture）設計了Apfelhotel飯店，飯店位於義大利薩爾圖西奧（Saltusio）的南蒂羅爾地區，環繞在山谷之中，設計師保留綠意盎然的美景，透過石板、水泥建築的減法概念，將大自然與飯店融為一體。
飯店共有18間套房，而最受台灣網友注意的是新水療中心，水療中心入口是一扇舊木門，半圓弧的混擬土外殼，加上綠色斜坡，讓建築消失在自然之美是設計師要傳遞的概念。儘管飯店園區內其他設計新穎的建築備受肯定，但水療中心大門就像是台灣墳墓中常見的「碑牌」，而建築中的綠色斜坡，就像是「墓龜」，因此讓網友看了全笑瘋。
網友紛紛表示「絕對是來台灣考察過啦XD」、「如果沒考察的話應該是有被託夢到」、「在台灣這規模肯定是地方望族⋯⋯」、「可以掛上來住宿客人的名字，如：王公林媽等」、「不要再說台灣的美學教育需要再加強了啦」、「很想在上面放金紙，再壓上一個小石頭」、「難道是義大利名設計師Sit Down Please的新作嗎？從服裝設計跨足建築設計」。
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