小孩寫功課「頭越來越低」！父拿「神器」改造讓他低不下去

小朋友寫功課、滑手機時，都會不自覺的頭越來越低，此舉可能導致眼睛近視等後遺症，不少父母都會頻頻提醒小孩注意距離。有網友拿出絕佳的工具「不求人」，透過妙手改造後，小孩的頭終於低不下去了。網友大讚「太有才，要學起來」。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「我要抱怨我兒子，寫功課的時候，總是把頭用很低，說了也沒用，所以我派出不求人，並不是要拿來打小孩，而是用另一種神奇的方法，最後我成功了！」

該網友貼出改造的影片，他向兒子提醒「不要頭那麼低啦！講幾次了？」兒子看見他拿出「不求人」嚇壞，以為要被打，小聲回「因為我習慣了」，結果爸爸以不求人、紅繩改造，他先將紅繩綁在兒子頭上，再將不求人綁在兒子背後，以紅繩固定在兒子腰上，成功讓兒子「低不了頭」。

他得意的說「你頭再低啊！」、「低得下去嗎？」只見兒子偷笑著嘗試低頭，卻無法低下頭，改善小孩低頭症狀妙招大成功。

其他網友則大讚「你兒子好乖會乖乖讓你綁」、「好可愛」、「讓兒子以後對人生不輕易低頭！好爸爸」、「太有才了」、「我看到兒子在偷笑」、「原來還有這招，厲害厲害」、「學一下學一下」、「生活智慧王」。