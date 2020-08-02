他帶廢棄銅管回家被老婆嫌垃圾 真實用途曝光網笑：富貴險中求

不少人會有藏私房錢的習慣，而存錢位置都各異其趣，日前有網友將廢棄銅管帶回家，老婆看到好奇問說「撿垃圾回來幹嘛」，他立刻回答「以後會用到，千萬別丟掉」，沒想到真實用途曝光，眾人全笑瘋直呼「富貴險中求」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，自己撿了一堆銅管回家，結果老婆卻說「這些東西有何用途，看你都往裡面丟，卻從未拿出來用」，為了防止計畫露餡，原PO向老婆說明以後會用到，並再三叮嚀不要當垃圾丟掉。只見他將一疊「藍色小朋友」藏在銅管深處，並笑說「最像垃圾的地方，就是最安全的地方」。

貼文掀起網友們熱議，「我先聯絡一下你老婆，請問電話是？」、「我剛開始也以為是垃圾」、「被丟掉就搥心肝」、「回收發大財」、「這不是垃圾，這是黃金啊！」、「這招不錯，學起來」。