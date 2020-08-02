舊床等回收！鄰居搬走不打緊 「以物易物」她傻眼：初次遇到

民眾如果要請清潔隊載走大型傢俱，需前一日來電預約申請，基本上搬運作業全程免費，但一名女網友表示，自己將舊傢俱放家門口等清潔隊來收，沒想到鄰居的行為讓她大開眼界，網友看完全笑瘋直呼「禮尚往來懂不懂」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，最近家中添購新的傢俱，於是把舊貨搬到外面，準備請清潔隊來回收，但有些傢俱基本上沒有壞掉，因此會被鄰居拿回家二次使用，自己看到也不會多說什麼，但這天卻在門口見到傻眼一幕。

只見鄰居搬走原PO的床墊，卻將自家的舊床留在原地，初次遇到讓她氣憤地說「你搬走我家床墊無所謂，但你自己的垃圾要自己處理吧！你家床墊放我門口是要幹嗎？以物易物？」

貼文一出，網友留言笑說，「對不起我笑了」、「以物易物害我喝水嗆到啦！」、「換妳搬過去他家門口」、「笑點遭到痛擊」、「不想佔妳便宜的好鄰居」、「禮尚往來，這麼有禮貌的鄰居已經不多了」、「這叫無痛升級」、「他怕清潔隊來了沒東西收」。