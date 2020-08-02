他自製冷泡茶誤看教學變10倍特濃 網笑翻：可以不用睡了

不少台灣人喜歡在家泡茶，甚至還會買一大堆泡茶用具，閒情之餘就會在家中沖泡，不過看似簡單的「泡茶」當中卻有許多學問，若是比例調配不好，還可能會鬧出不少笑話。對此，日前就有一名網友在PTT中PO文表示，自己在家中自製冷泡茶，由於忘記比例要怎麼調配還特別上網查詢，但最後卻越泡越不對勁，整壺看起來就像是「海帶湯」，於是就好奇詢問廣大網友「到底該怎麼泡？」

原PO在文中提到，近日他嘗試自己在家泡冷泡茶，忘了比例還特地上網查詢，教學網站指出，要將茶葉以1：100的方式來浸泡，但卻因為網頁的「換行斷句」，讓他只看到一半誤會成是1：10，結果造成整個冷水壺內滿滿的茶葉，變成「10倍特濃的冷泡茶」。

從原PO貼出的照片中可看見，整個水壺內幾乎超過一半都是茶葉，只有一點點的水稀釋，若不仔細看還真的會誤認成是一壺「海帶湯」。最後原PO越看越覺得奇怪，只好向網友求助問道「因為不是便宜的台灣茶，遇上這樣的情況應該把茶倒出來，加水再重複8.7次會是最佳解嗎？還是要取出茶葉用熱水再榨一次？」

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛笑翻回應「應該是10克茶葉，用1公升的水泡才對」、「感覺喝完這壺就可以不用睡了」、「這根本是特特特特特特特濃茶」、「這壺根本濃縮精華級」、「喝下去就是絕世武功奇才了」、「這是泡海帶芽吧」、「我還以為是拿菜來泡茶」、「人家是燙青菜，你燙茶葉」。

更有內行網友教原PO應該怎麼處理，「再去買9個一樣的壺分裝」、「把茶葉撈出來擰乾下次再泡吧」、「茶葉濾掉後用冰塊盒分裝，一次拆一顆茶冰塊再兌水喝吧，不然這種自製冷泡茶很快就壞掉了」、「茶在冷藏放太多天也是會壞，可以試試製成冰塊」、「找個大鍋煮茶葉蛋也不錯」、「可以做茶冰塊，或是買大桶水壺分裝還來得及救」。