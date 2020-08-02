阿伯指著報紙說「雞塊」 店員誤會鬧笑話：不要投訴我

台灣是一個多元族群的國家，包含原住民族、客家人、外省人、閩南人及東南亞新移民，各個族群皆有不同的文化和語言。一名在超商打工的網友表示，日前遇到外省阿伯詢問商品，結果因為口音問題而鬧出笑話，眾人看完直呼「牛頭不對馬嘴啊！」

原PO在「Dcard」發文，日前一名外省阿伯指著報架區說「年輕人這是雞塊」，他聽完笑著回答「這是報紙喔」，沒想到阿伯不死心地說「這是雞塊」，自己連忙解釋「阿伯這個真的是報紙不是雞塊，想要雞塊的話冷凍櫃有」，怎料接下來的發展讓原PO尷尬到想挖洞鑽。

原PO提到，此時阿伯拉開嗓門大喊「幾塊錢啦」，他才意識到對方是要詢問報紙價錢，趕緊語帶歉意地說「報紙10元」，不過阿伯氣到直接走出超商，原PO十分擔心隔天會接到對方的客訴。

貼文一出，網友留言回應，「阿伯：氣死，買個雞塊去讓那個店員漲知識」、「這篇文章好有畫面感」、「外省腔調真的容易讓人誤會」、「我出生在外省家庭，能懂原PO的感覺」、「雞塊、幾塊傻傻分不清楚」。