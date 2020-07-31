肚痛急拿胃散吃 2匙吞下讓她氣得大罵「我要換豬隊友」

肚子脹氣或消化不良時，許多人都會想到吃個幾匙胃散來幫助消化，但如果沒有仔細看內容物的話可是會出糗。一名女網友因為肚子痛不舒服，於是趕緊拿了一罐胃散來吃，沒想到罐子裡卻被老公裝了其他東西，讓她氣得想換「豬隊友」，網友看了則笑說「可以殺豬了」。

這名女網友在臉書「爆廢公社」貼文表示日前肚子不舒服，剛好家裡有一罐知名品牌的強胃散，讓她好像看到救命仙丹似的，趕緊打開蓋子後舀了2匙吃下肚，沒想到卻讓她嗆得受不了，這才發現裡面不是胃散而是胡椒粉。

原來是老公買了分裝的胡椒粉回來，但找不到空容器可以裝，結果找到胃散的罐子，於是便將胡椒粉倒入罐子裡頭，卻又沒有在外頭標註內容物，才讓原PO將胡椒粉當作胃散吃下去，讓她氣得說「中招了！」而事後她也趕緊在罐子上貼上標籤註明，以免又發生誤食狀況。

貼文一出笑翻許多網友，「讓妳再拉一波嗎？」、「可以準備殺豬了」、「可以換隊友了，哈哈哈」、「以毒攻毒，高招」、「幫你清腸胃，拉過以後就輕鬆了」、「胃痛會干擾味覺，現在知道了」。還有網友關心是否有治好肚子痛，原PO無奈的說「更慘」，讓人不禁同情她的烏龍遭遇。